Motta aprova urgência e PL que protege crianças na web pode ser votado hoje

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, acelerou ontem a tramitação do projeto que cria regras para proteger crianças e adolescentes no ambiente virtual. Para evitar obstrução da oposição, que já se declarou contra o PL, Motta entrou sem alarde no plenário quando só estavam presentes quatro deputados, abriu a sessão e pautou a urgência, que foi aprovada a jato. A urgência permite que o projeto vá a voto diretamente em plenário, sem passar por comissões, e a previsão é que ele seja discutido e aprovado ainda hoje. O projeto 2.2628 já foi aprovado no Senado, é de autoria do senador Alessandro Vieira e estabelece responsabilização de plataformas por conteúdo criminoso e violento voltado a crianças e adolescentes.

Bancos perdem R$ 41 bi em valor de mercado após decisões de Dino para proteger Moraes. As ações de bancos brasileiros registraram forte queda ontem após o ministro do STF Flávio Dino sinalizar a possibilidade de punir instituições que aplicarem sanções financeiras contra Alexandre de Moraes. A desvalorização puxou o desempenho da Bolsa, que também despencou e fechou em queda de 2,10% no pior desempenho do ano. O dólar comercial avançou 1,19%, e fechou contado a R$ 5,49 A maior queda do setor bancário foi do Banco do Brasil, que caiu 6,02%. No total, os bancos perderam R$ 41,3 bilhões em valor de mercado. Na segunda, Dino abriu a possibilidade de o STF punir bancos que aplicarem sanções financeiras contra Moraes quando tomou uma decisão em ação sobre o rompimento da barragem de Mariana. O ministro declarou que ordens judiciais e executivas de governos estrangeiros só têm validade no Brasil se confirmadas pelo Supremo. A decisão gerou incerteza no mercado, impactando o desempenho das ações. Saiba mais.

EUA cancelam evento militar com Brasil e acendem alerta na Defesa. Os Estados Unidos cancelaram um evento que estava sendo organizado junto com a Força Aérea Brasileira e sinalizaram que também devem ficar de fora do principal exercício da Marinha, a Operação Formosa. Os sinais de distanciamento do país preocupam o Ministério da Defesa, que tenta blindar o setor de cooperação militar da crise político-econômica que se instalou entre Brasil e EUA. Em nota, a FAB informou que o Comando Sul dos EUA planejava realizar junto com o Brasil a edição de 2025 da Conferência Espacial das Américas, de 29 a 31 de julho, em Brasília, e que "o evento foi cancelado por decisão dos Estados Unidos". Seria a quarta edição da conferência, que reúne também outros países da região com o objetivo da impulsionar a cooperação no setor espacial. Embora os EUA não tenham explicado a razão do cancelamento, a decisão tem sido interpretada como mais um reflexo da crise entre os governos Lula e Trump.