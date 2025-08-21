Mensagens de Bolsonaro indicam mudança de plano para 2026, diz historiador

O historiador vê tentativa de criar uma narrativa de ilegitimidade das eleições de 2026, buscando apoio internacional.

O Senado continua prioridade absoluta, pois é a única forma de manietar o Judiciário. Mas Bolsonaro não deverá apoiar nenhum candidato da direita em 2026. Para caracterizar que a extrema direita foi alijada das eleições, retirando a legitimidade do processo, e aumentar a pressão americana sobre eleições que, teoricamente, não teriam sido legítimas.

O novo plano implicaria que Bolsonaro não apoiaria nenhum candidato à Presidência para concentrar apoio no Senado e caracterizar, em plano com a Casa Branca, as eleições de 2026 como ilegítimas, permitindo pressão contra o Brasil.

João Cezar de Castro Rocha, escritor e historiador

O historiador destaca que a estratégia da extrema direita depende do apoio de Donald Trump à narrativa de ilegitimidade eleitoral no Brasil, mas o cenário internacional pode mudar até 2026.

Essa aposta da extrema direita brasileira é muito incerta e insensata, pois parte do princípio de que, em outubro de 2026, Donald Trump manterá a posição que tem hoje.