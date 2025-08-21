Indiciamento expõe entranhas do bolsonarismo e complica crise do tarifaço

O indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de seu filho deputado federal, Eduardo (PL-SP), pela Polícia Federal por tentativa de obstruir a ação penal da trama golpista expôs as entranhas do bolsonarismo e adicionou outra camada de complexidade à crise que o país enfrenta com o tarifaço e as sanções impostos pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

Eduardo está morando nos Estados Unidos desde fevereiro e age para que o governo americano imponha sanções econômicas e políticas prejudiciais ao Brasil. Segundo a PF, com essa atuação, o deputado busca atingir diretamente instituições brasileiras, notadamente o STF e o Congresso, com interesses pessoais —em suma, aliviar a situação judicial do pai, réu por tentativa de golpe de Estado, entre outros crimes. Jair nega as acusações.

Máscara caiu

Raquel Landim apurou que, para investigadores da PF, as informações reveladas por essa nova investigação não fazem parte do julgamento de Bolsonaro, marcado para começar em 2 de setembro, mas devem ter um "valor simbólico". Segundo eles, a "máscara" dos Bolsonaros caiu, revelando que eles mantiveram o modus operandi do golpismo.