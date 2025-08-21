PF indicia Bolsonaro e Eduardo por suspeita de obstruir investigação

Malafaia tem passaportes cancelados e é proibido de falar com Bolsonaro e Eduardo. O pastor Silas Malafaia foi alvo de uma operação de busca e apreensão da Polícia Federal ontem, e teve o celular apreendido no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, ao desembarcar vindo de Lisboa. Por determinação do ministro do STF Alexandre de Moraes, o pastor teve passaportes cancelados, não pode sair do país e nem manter contato com Jair e Eduardo, mesmo por intermédio de outras pessoas. Moraes também autorizou a quebra de sigilo de dados bancários, fiscais e telefônicos dos equipamentos apreendidos. Malafaia foi incluído no inquérito que investiga Bolsonaro e Eduardo, e a PF afirma ter identificado que o pastor atuou "na definição de estratégias de coação e difusão de narrativas inverídicas, bem como no direcionamento de ações coordenadas". Saiba mais.

Câmara aprova projeto para proteger crianças nas redes sociais. A Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem o projeto de lei que estabelece regras de proteção a crianças e adolescentes na internet. A proposta sugere punições e multas para empresas que descumprirem as normas. O texto foi aprovado em votação simbólica e apenas o partido Novo orientou contra a proposta. O projeto já foi votado no Senado, mas, como foi alterado pela Câmara, terá que ser novamente analisado pelos senadores antes de ir para a sanção do presidente Lula. A proposta cria um conjunto de regras jurídicas para as big techs com objetivo de proteger crianças e adolescentes no ambiente virtual. A fiscalização é um dos pontos de difícil aplicação da lei.

Traição a Motta e Alcolumbre colocam oposição no comando da CPI do INSS. Em um descuido do governo e uma traição aos presidentes da Câmara e do Senado, a oposição conseguiu ontem os dois principais cargos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que vai investigar os descontos ilegais em benefícios do INSS. Bolsonaristas apresentaram candidato próprio para a presidência e derrotaram o senador Omar Aziz, que havia sido indicado para o cargo pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O senador Carlos Viana foi eleito presidente e indicou o deputado federal bolsonarista Alfredo Gaspar para a relatoria. A eleição foi vista não só como uma falha na articulação do governo, mas também como uma nova afronta da oposição à autoridade dos presidentes das duas Casas. Saiba o que está em jogo.

Flamengo elimina o Internacional no Beira-Rio e avança às quartas da Libertadores. Em um jogo que teve o início atrasado em 21 minutos por causa de uma "chuva" de papel picado na entrada das equipes, o Flamengo novamente foi superior ao Inter, venceu por 2 a 0 com gols de Arrascaeta e Pedro, e se classificou para as quartas de final da Libertadores. O Estudiantes será o adversário do Flamengo, os argentinos eliminaram o Cerro Porteño, do Paraguai, com uma vitória por 1 a 0 e um empate em 0 a 0. O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, esteve presente em uma das cabines do Beira-Rio ao lado do diretor da CBF, Rodrigo Caetano. Ele convoca a seleção na próxima segunda-feira. Saiba como foi o jogo.