Jamil: Troca de mensagens de Bolsonaro expõe prioridade do grupo: se salvar

Então a gente descobre que não, não é uma luta pelo país, não é uma luta patriótica, não é para salvar a economia, não é para salvar o empresariado, muito menos o trabalhador, nem os golpistas do 8 de janeiro.Se não ficar mais claro do que isso, é difícil imaginar o que mais será necessário para a gente entender o que é o bolsonarismo. Jamil Chade

O colunista afirma que a única prioridade é a proteção do grupo e a disputa interna de poder. "A gente descobre, claro, que só existe uma prioridade: salvar o próprio grupo e a disputa de poder que eles mesmos conduzem entre eles e, claro, com o restante da sociedade brasileira", completa

'Masterclass de autoritarismo', diz Sakamoto sobre crise no clã Bolsonaro

As mensagens da Polícia Federal também revelaram crise de autoridade e respeito dentro da família Bolsonaro, analisou Leonardo Sakamoto no UOL News. Para ele, o autoritarismo ensinado pelo ex-presidente é devolvido pelos filhos, como Eduardo Bolsonaro, em episódios de desrespeito e disputa pública.

Isso mostra, na verdade, que o ensinamento mais eficaz de Jair Bolsonaro em todo esse processo não foi sobre patriotismo, civismo, mas uma masterclass de autoritarismo, arrogância e falta de respeito, que foram, na prática, lições tão bem apreendidas, que o aluno, no caso o seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, agora devolve ao professor com juros e correção monetária. Sakamoto