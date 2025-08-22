Nobre: COP30 deve ser a mais importante de todas as conferências do clima

Carlos Nobre destacou que o governo brasileiro tem papel central para garantir hospedagem acessível na COP30. Ele sugeriu negociações com hotéis-navio e pressão sobre o setor hoteleiro local para viabilizar a participação de países mais pobres.

Me parece que o governo tem uma responsabilidade grande. Por exemplo, as negociações com esses hotéis-navio que já estão chegando, que vão gerar até 6.000 quartos para as pessoas.

Então, me parece que é importante que o governo faça uma negociação, uma pressão muito grande nas populações de Belém para baixar os preços. E eventualmente até mesmo apoiar os países mais pobres e ter um dispêndio para ajudar os países mais pobres a estarem presidentes.

Carlos Nobre, colunista do UOL

Nobre ressaltou a urgência de medidas para reduzir o uso de combustíveis fósseis. Ele lembrou que 75% das emissões globais vêm dessa fonte e que só com transição energética acelerada será possível cumprir metas climáticas.

Logicamente, atualmente 75% das emissões vêm da queima de combustíveis fósseis. Petróleo, carvão, gás natural.