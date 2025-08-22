Amanda Klein: Bolsonaro sangra capital político da direita

Nunca foi pela Débora, as senhoras com as bíblias na mão, a liberdade. Sempre foi por Jair Bolsonaro. Não importa o preço. Mas não é só o Brasil que está pagando caro. Eles também estão. Jair Bolsonaro tem até hoje à noite para explicar porque descumpriu as medidas cautelares impostas pelo Supremo e enviou centenas de vídeos para grupos de zap, terceirizando o uso das redes sociais quando estava proibido de postar, além do risco de fuga para a Argentina.

Se fosse qualquer outro réu ameaçando o juiz e com planos nítidos de deixar o país já estaria preso. O plano rocambolesco, liderado por Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, fez sangrar o capital político da direita, que perdeu o favoritismo de seis meses atrás.

