Veto a canetas no SUS restringe emagrecimento à elite, diz associação

É uma crítica que eu faço, porque na hora que a gente faz um governo progressista, e na hora que vai se falar de cuidado com a população, de proteger as minorias, de proteger quem mais precisa, essas mulheres são colocadas como se fossem a prioridade. Mas, na hora de tomar uma decisão para proteger e cuidar adequadamente, isso não está sendo feito. Quem tem acesso vai continuar tendo acesso e, realmente, é um emagrecimento da elite e é uma maldade o que se faz com essas mulheres.

A gente não está falando só de remédio caro, a gente não está falando só de custo. A gente está falando da gordofobia que é estrutural, assim como o racismo e outros preconceitos.

Maria Edna de Melo, coordenadora da Abeso

A coordenadora da Abeso explica que o uso da caneta pode reduzir a necessidade de cirurgia bariátrica em casos de obesidade que não sejam graves.

Alguns pacientes têm um quadro extremamente grave de obesidade, e a cirurgia bariátrica é um tratamento necessário. Para esses que são extremamente graves, às vezes vai ser a cirurgia associada com uso de medicamento também. Então, a gente não tem como dizer que no futuro não vai ter mais cirurgia, porque tem pacientes que têm diversos graus de obesidade.

Mas para os graus mais leves, com certeza, a gente vai ter uma redução. E não só vai ter como a gente já tem alguns colegas falando que tem uma diminuição da busca por cirurgia bariátrica, porque a gente tem que lembrar: quem tem mais acesso à cirurgia bariátrica? É quem tem mais acesso às canetas. Ou seja, aquelas pessoas que podem pagar pelo tratamento. E os pacientes do SUS têm acesso à fila ou quase acesso à fila, porque nem todo mundo que precisa de cirurgia consegue entrar na fila e muito menos fazer a cirurgia. E depois que faz a cirurgia a gente não tem um suporte adequado.

