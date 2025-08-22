Lula tem prestígio, mas cenário para 2026 ainda é incerto, avalia Temer

Lula tem prestígio eleitoral, mas candidaturas dependem da articulação política até 2026, o que faz o cenário se tornar incerto, avaliou o ex-presidente Michel Temer no programa Poder e Mercado, do Canal UOL.

Há hoje partidos que estão no governo, têm representação no governo, mas que têm, digamos, pré-anunciado que não acompanharão uma eventual candidatura.