12 anos de prisão: a condenação que virou recado à sociedade

A recente condenação de Nancy Gonçalves Cunha Ferreira e Kérollen Cunha Ferreira a 12 anos de prisão reafirmou um recado à sociedade: racismo é crime.

As duas influenciadoras, mãe e filha, foram responsabilizadas judicialmente após "presentear" crianças negras com uma banana e um macaco de pelúcia, registrar em vídeo e divulgar as imagens nas redes sociais em 2023, em São Gonçalo (RJ). Na época, elas acumulavam cerca de 14 milhões de seguidores.

As consequências sobre as vítimas foram profundas. O menino de 10 anos "nunca mais foi o mesmo", precisou mudar de escola e iniciou acompanhamento psicológico, segundo relatou a mãe, de acordo com a sentença na Justiça. Já a menina de 9 anos também passou a fazer tratamento e se afastou dos amigos, optando por brincar sozinha. Além do trauma, ambos foram expostos a novas ofensas após a viralização do vídeo.