'Bolsonaro deve ficar em cela especial se for preso', diz professor

Ninguém quer ter o ônus caso aconteça alguma coisa com esse sujeito dentro de uma unidade prisional. Então, ele estaria mais seguro dentro de uma cela especial, digamos assim, na Polícia Federal. Isso protege o próprio sistema. Também é do interesse público e estatal que nada de excepcional aconteça com ele.

Justamente para que, além de não ter que acontecer, a integridade de todos os presos tem que ser mantida. Isso insuflaria, de uma maneira talvez incontrolável, uma massa de cidadãos, de polícias e de militares. É do melhor interesse de todos que ele esteja bastante seguro e bastante bem cuidado dentro de um ambiente controlado. Davi Tangerino, professor de Direito Penal da UERJ

'Moraes deve resistir a pedir prisão preventiva agora', diz Tangerino

Tangerino avaliou que o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes tende a adiar uma eventual prisão preventiva de Bolsonaro até a formação de maioria no STF e em caso de novos fatos relevantes.

Moraes vai resistir ao máximo em decretar essa preventiva neste momento. Em primeiro lugar, porque literalmente em uma semana começa o julgamento [de Bolsonaro]. Ou seja: nos próximos oito, nove dias, teremos o voto dele condenatório.