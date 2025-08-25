'Quaest mostra que Bolsonaro está condenado politicamente', diz Landim

Você percebe que a fatia da população brasileira que acaba decidindo uma eleição, ela acha que Bolsonaro está envolvido na tentativa de golpe. Então, politicamente, quando você destrincha o país, Jair Bolsonaro já foi condenado. Juridicamente, o Supremo vai tomar sua decisão, mas a força política de Bolsonaro já está se esvaindo, porque se cristalizou essa percepção, pelo menos entre essa fatia que acaba decidindo uma eleição, que sim, ele está envolvido na tentativa de golpe e sim, a prisão dele é justa. É por isso que ele vai perdendo essa força. A gente vai vendo outros políticos de direita surgindo e você vai mudando o jogo para 2026.

Raquel Landim, jornalista

Entre os eleitores de centro, a percepção de envolvimento de Bolsonaro é ainda maior, segundo Raquel Landim. "Olha aquele eleitorado que não tem posicionamento, o chamado eleitorado de centro, que numa sociedade dividida como a nossa é um eleitorado que decide a eleição. 58% acha que sim, que ele tem responsabilidade nessa tentativa de golpe. Então, quando você divide assim em posicionamentos políticos e você escapa da polarização, você percebe que a fatia da população brasileira que acaba decidindo uma eleição, ela acha que Bolsonaro está envolvido na tentativa de golpe."

