'Botava medo, falava de exorcismo': professor aliciou alunos com esoterismo

"Ele botava medo na gente em relação a tudo, como se ele fosse realmente um Deus. Falava que já tinha feito exorcismo", afirma o biomédico Breno Piffer, 26, ex-aluno de Veiga no colégio Libere Vivere, em Serra Negra, interior de São Paulo.

Breno foi uma das vítimas de Veiga e contou sua história no primeiro episódio de "O Professor e os Meninos: uma História de Abusos", podcast original UOL Prime lançado hoje.

O professor também deu aula no Colégio Rio Branco, instituição de elite na capital paulista.

Em 2013, quando tinha 15 anos, Breno ouviu do professor que estava "carregado". "Ele disse: 'Precisa tomar cuidado, se não, você vai começar a ver e ouvir coisas'. Ele ofereceu o banho de ervas, aceitei. Na casa dele, começou a esfregar os meus chacras, todos eles, inclusive o genital. Senti o desconforto, mas só fui entender anos depois."