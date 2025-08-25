'EUA e Ocidente são inertes diante do genocídio em Gaza', diz professor

O Congresso americano também apoia, ao mesmo tempo que a sociedade americana e movimentos sociais têm crescido absolutamente contrários a isso. Ou seja, há uma crise de representatividade nas chamadas democracias ocidentais. Estamos vendo grandes mobilizações na Inglaterra, França e Austrália contra o que Israel está fazendo, mas isso não chega ao Parlamento, ao Congresso e ao Executivo. Um ou outro dá alguma declaração contundente, mas não há uma atitude concreta em relação a parar esse genocídio imediatamente. Reginaldo Nasser, professor de Relações Internacionais da PUC-SP

'Ataques a hospitais e jornalistas mostram estratégia deliberada', diz Nasser

Nasser afirma que os ataques de Israel a hospitais, escolas e jornalistas em Gaza são frequentes e mostram uma estratégia deliberada de repressão e eliminação de testemunhas. Para o professor, episódios como bombardeios a hospitais e mortes de jornalistas ocorrem desde antes de 7 de outubro, evidenciando desrespeito às normas internacionais.

Acho que todo mundo já está exausto de ver a repetição dessas cenas. Isso é desde antes de 7 de outubro. São regulares e frequentes os ataques de Israel a hospitais, escolas da ONU e jornalistas. Não são só mísseis e drones, mas assistimos também à execução de jornalistas por snipers. Eles têm um alvo específico, que são os jornalistas.

No caso de hoje, houve também uma questão muito clara quando acontecem alguns atentados terroristas: há um intervalo do ataque. Houve um, passou um período de tempo onde foram equipes de resgate e trabalhadores humanitários e aconteceu outro ataque, que justamente matou mais pessoas que estavam lá fazendo o seu trabalho. Isso foi deliberado. Reginaldo Nasser, professor de Relações Internacionais da PUC-SP

'Apoio do Parlamento mantém Netanyahu', diz Nasser

O professor aponta que o apoio do governo e do Parlamento de Israel à política de Benjamin Netanyahu dificulta mudanças e favorece a continuidade do conflito. Mesmo com manifestações contrárias à condução da guerra e à falta de negociação para a libertação dos reféns, o respaldo institucional mantém a estratégia de ocupação em Gaza e Cisjordânia.