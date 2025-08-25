Klein: Fed sinaliza corte de juros e abre caminho para BC reduzir Selic

Os bons ventos que sopram do norte, indicando que o Banco Central americano irá cortar os juros a partir de setembro, fez a bolsa brasileira disparar 2,6% e o dólar cair quase 1% para R$ 5,42 na sexta-feira. A porta foi aberta pelo presidente do Fed, que depois de muito resistir à pressão de Trump para cortar a taxa, fez seu último discurso à frente da autoridade monetária, no qual deu a senha para a queda.

Amanda Klein

Nas palavras de Powell, a mudança no equilíbrio de riscos, uma referência ao emprego e à inflação, pode justificar um ajuste na política monetária. A gente tem que entender, traduzir esse economês do Banco Central. Então, ajuste na política monetária. Vinha se mantendo estável até agora, pode ser já uma pequena queda.

Amanda Klein

Segundo a analista, relatórios mostram que, além da redução da Selic, o dólar pode cair nos próximos meses. "O Goldman Sachs prevê que o dólar pode recuar para R$ 5,10 em seis meses. Não é nenhum mérito da nossa política econômica e fiscal, deve-se justamente à 'jabuticaba brasileira', a maior taxa de juros dos países emergentes", disse Klein.

A valorização do real e consequente queda do dólar são o principal motivo para a desaceleração da inflação [brasileira] no último mês, junto à política monetária restritiva.

Amanda Klein

Pressão sobre os preços nos EUA

A especialista destaca o duplo mandato do Fed e os desafios do momento. "O FED tem um mandato dual, diferentemente do Banco Central brasileiro. Ele precisa observar tanto o nível de emprego, nível máximo de emprego, como trazer a inflação para a meta. Então, é um olho no peixe, outro no gato. O momento é especialmente desafiador. Com o tarifaço de Trump, há pressão sobre os preços, a inflação demora a convergir para a meta do Banco Central de 2%, está mais próxima de 3% e, ao mesmo tempo, o relatório de emprego, o payroll, exibiu fraqueza maior que a prevista nos últimos três meses. Só pesando os riscos, o Banco Central americano indica que, neste momento, o maior deles é para o emprego. E isso não significa ceder à pressão de Trump. É uma análise criteriosa e técnica dos dados."