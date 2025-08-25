Klein: Fed sinaliza corte de juros e abre caminho para BC reduzir Selic

A possibilidade de o FED (Federal Reserve) iniciar cortes de juros a partir de setembro, abre caminho para o Banco Central iniciar um movimento para a queda da Selic no Brasil. A análise é de Amanda Klein, no programa Mercado Aberto, do UOL.
O movimento abriu espaço para alta de 2,6% na bolsa brasileira, enquanto o dólar caiu quase 1%, fechando a R$ 5,42 na sexta-feira, em linha com o último discurso do presidente do Fed, Jerome Powell.
O movimento reflete a avaliação do Fed sobre o equilíbrio de riscos entre inflação e emprego, indicando preocupação com o mercado de trabalho americano e possível flexibilização monetária.
Os bons ventos que sopram do norte, indicando que o Banco Central americano irá cortar os juros a partir de setembro, fez a bolsa brasileira disparar 2,6% e o dólar cair quase 1% para R$ 5,42 na sexta-feira. A porta foi aberta pelo presidente do Fed, que depois de muito resistir à pressão de Trump para cortar a taxa, fez seu último discurso à frente da autoridade monetária, no qual deu a senha para a queda.
Nas palavras de Powell, a mudança no equilíbrio de riscos, uma referência ao emprego e à inflação, pode justificar um ajuste na política monetária. A gente tem que entender, traduzir esse economês do Banco Central. Então, ajuste na política monetária. Vinha se mantendo estável até agora, pode ser já uma pequena queda.
Segundo a analista, relatórios mostram que, além da redução da Selic, o dólar pode cair nos próximos meses. "O Goldman Sachs prevê que o dólar pode recuar para R$ 5,10 em seis meses. Não é nenhum mérito da nossa política econômica e fiscal, deve-se justamente à 'jabuticaba brasileira', a maior taxa de juros dos países emergentes", disse Klein.
A valorização do real e consequente queda do dólar são o principal motivo para a desaceleração da inflação [brasileira] no último mês, junto à política monetária restritiva.
Pressão sobre os preços nos EUA
A especialista destaca o duplo mandato do Fed e os desafios do momento. "O FED tem um mandato dual, diferentemente do Banco Central brasileiro. Ele precisa observar tanto o nível de emprego, nível máximo de emprego, como trazer a inflação para a meta. Então, é um olho no peixe, outro no gato. O momento é especialmente desafiador. Com o tarifaço de Trump, há pressão sobre os preços, a inflação demora a convergir para a meta do Banco Central de 2%, está mais próxima de 3% e, ao mesmo tempo, o relatório de emprego, o payroll, exibiu fraqueza maior que a prevista nos últimos três meses. Só pesando os riscos, o Banco Central americano indica que, neste momento, o maior deles é para o emprego. E isso não significa ceder à pressão de Trump. É uma análise criteriosa e técnica dos dados."
A sinalização de corte de juros nos EUA reforçou o movimento de risk on global. "A sinalização de que está pronto para promover o primeiro corte de juros desde dezembro do ano passado levou ao enfraquecimento do dólar no mundo todo e aumentou a disposição de investidores de tomar mais risco no mercado acionário. No jargão do mercado isso se chama risk on. No Brasil, esse movimento é exacerbado pela Selic em patamar elevado. Investidores aproveitam o carry trade dessa diferença. Eles pegam dinheiro emprestado a juros menores nos Estados Unidos e aplicam no Brasil, ganhando com essa diferença", completou Klein.
'BNDES anuncia R$ 40 bilhões para exportadores atingidos por tarifas', diz Amanda Klein
O BNDES anunciou novas linhas de crédito para empresas exportadoras brasileiras prejudicadas pelas tarifas americanas, afirmou Amanda Klein no Mercado Aberto. O pacote soma R$ 40 bilhões e visa compensar perdas de faturamento decorrentes das restrições impostas pelos Estados Unidos, com foco em micro, pequenas e médias empresas. A medida integra o esforço do governo para mitigar impactos econômicos do protecionismo americano sobre o setor industrial brasileiro.
O BNDES, na sexta-feira, anunciou mais que serão R$ 40 bilhões para as empresas exportadoras atingidas pelo tarifaço americano, uma taxa de juros que vai gerar em torno de 10% em algumas linhas.
As empresas que terão prioridade para acessar essas linhas são as empresas que comprovarem que perderam até 5% de seu faturamento por causa das exportações americanas.
