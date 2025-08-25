FIEMG propõe que governo tome medidas antidumping contra tarifaço de Trump

O dumping é proibido e coibido no mercado internacional e o Brasil precisa de utilizar os mecanismos anti-dumping.

Flávio Roscoe, presidente da FIEMG

Roscoe afirmou que o problema foi agravado pelas tarifas e destacou a prática chinesa.

A China tem um excedente de capacidade produtiva e fez isso de maneira artificial em vários segmentos industriais há mais de 20 anos. Ela concentra hoje mais de 50% da indústria mundial. Com as tarifas, houve desvios e rupturas em várias cadeias produtivas. O dumping aumentou. É fundamental que o governo implemente os direitos que estão sendo requisitados. O processo é técnico, os dados da empresa e do país exportador são analisados. Se houver dumping, a decisão de implementar é política. Pedimos que nos segmentos onde for detectado dumping, o governo aplique as medidas o mais rápido possível.

Flávio Roscoe, presidente da FIEMG

O dumping é calculado quanto o país está subsidiando ilegalmente as exportações e é definido um valor para cada país ou empresa. Ele é um instrumento técnico e não pode ser confundido com fechamento de mercado. Apenas a política de dumping será penalizada, porque é uma prática desleal. Não estamos fechando o Brasil, mas protegendo a indústria e a sociedade dos ataques ilegais. Flávio Roscoe, presidente da FIEMG

Temos segmentos que a China exporta para países similares ao Brasil a sete dólares o quilo de um produto, mas vende para o Brasil a menos de dois dólares. Nos últimos três anos, o preço caiu de cinco para dois. Ela quer tomar o mercado brasileiro a qualquer custo porque aqui tem fabricação local. Depois de destruída a fabricação local, ela vai vender a sete dólares.

Flávio Roscoe, presidente da FIEMG

