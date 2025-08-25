'Há margem para PGR ser mais dura com Eduardo', diz Raquel Landim

Há margem para a PGR (Procuradoria-Geral da República) adotar uma postura mais dura em relação a Eduardo Bolsonaro, avaliou Raquel Landim, colunista do UOL News, ao analisar provas apresentadas pela Polícia Federal. Segundo ela, as mensagens analisadas mostram envolvimento ativo de Eduardo Bolsonaro, mas apenas consentimento e cautela por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Esse cenário pode influenciar o posicionamento do procurador-geral Paulo Gonet. No contexto recente, a PGR pediu a condenação de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, mas não solicitou sua prisão preventiva imediata. A decisão manteve uma linha de cautela em casos anteriores, como quando Alexandre de Moraes arquivou pedido de prisão preventiva após manifestação contrária da PGR.