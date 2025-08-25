'Material contra Eduardo é mais robusto que contra Jair', avalia advogada

A Procuradoria-Geral da República deve denunciar Eduardo Bolsonaro por coação no processo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, diz Raquel Scalcon, professora da FGV. Segundo ela, o material contra o deputado é mais robusto do que o reunido contra Jair Bolsonaro.

A decisão sobre o tipo de denúncia caberá ao PGR, Paulo Gonet, que pode concordar ou divergir do relatório da Polícia Federal.