Noticiário refém de "influenciadores"

A repercussão enorme fez até com ele fosse objeto de uma longa matéria no programa "Fantástico", da Rede Globo, no domingo (24).

Ele avançou um sinal vermelho com seu Porsche na avenida Faria Lima (zona oeste) no fim da madrugada de quarta-feira (20) e bateu num Hyundai HB20 simplezinho. Por milagre, não houve vítimas fatais.

Gato Preto estava acompanhado no carro por sua então namorada e também influenciadora de internet Bia Miranda. Segundo o noticiário ostensivo da semana, ela desmanchou o relacionamento na sequência do acidente e da má repercussão.

Seguindo o padrão de ostentação adotado pelo casal (e por outros tantos influenciadores), fotos publicadas pelos próprios Gato Preto e Bia horas antes da batida mostravam ambos consumindo bebidas alcoólicas em uma festa.

Se considerarmos o espaço de tempo entre as fotos e o acidente, nem importa qual dos dois estava ao volante do Porsche. Ambos estavam supostamente embriagados.

E assim inúmeras notas e matérias por toda a mídia (e UOL e Folha de S. Paulo também; afinal, se você não publica, a concorrência fica com toda a audiência) passaram a divulgar cada detalhe do caso.