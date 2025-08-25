O que diz o Colégio Rio Branco sobre professor que abusou de alunos

O professor Primo Páscoli Melaré trabalhou no Rio Branco de 1982 a 2000, ano do seu falecimento. Em 1986 assumiu o cargo de diretor de ensino e em 1989 o cargo de diretor-geral do Colégio Rio Branco. Não temos nenhum registro sobre algum relato feito a ele.

2) Ex-professores ouvidos pela reportagem dizem que achavam, de fato, bastante estranho os "segredos" que Veiga guardava com seus alunos. Especialistas em abuso sexual contra crianças e adolescentes afirmam que essa é uma das estratégias de abusadores. O colégio já afirmou que não tinha ciência do que Veiga fazia, mas esse seria o caso de investigar ao primeiro sinal de estranhamento, uma vez que menores são vítimas muito vulneráveis e há dificuldade em verbalizar o abuso. Entendem que faltou algum tipo de ação nos 17 anos de atuação do Veiga no colégio?

Sem dúvida seria o caso de investigar os casos aos primeiros sinais de estranhamento. É isso o que fazemos com rigor e frequência. Contudo, não havia "sinais de estranhamento". Esses professores que dizem ter achado "bastante estranhos" os segredos de Veiga com os alunos não denunciaram ou avisaram a escola, a polícia ou a imprensa. Alunos que estudaram na escola na época e tiveram contato com Veiga, inclusive nas monitorias, relataram que jamais imaginaram que aquilo pudesse ter acontecido.

A seguir, relato de ex-aluna à revista Piauí. "Pensando hoje, acho que ele, para mim, tinha uma ambiguidade de um cara que parecia meio abandonado, meio deprimido e, ao mesmo tempo, tinha um ar bonachão", descreve Júlia Hansen. "Eu diria que as pessoas gostavam dele. No geral, ele era visto como, sei lá, fofo, bonzinho. Um cara que ajudava, dava caminho. Os alunos confiavam nele. Tudo levava a confiar." Alguma coisa nele, no entanto, incomodava Júlia —algo que ela só foi entender quando soube da prisão do ex-professor. "Esses dias, conversei com meus amigos de escola sobre o absurdo dos abusos, e, curiosamente, ninguém se surpreendeu. Embora a indignação, a tristeza e o nojo, ninguém com quem falei se mostrou surpreso. Eu falei com umas 15 pessoas e, ao saberem das violências sexuais, todas falaram: (...) isso estava na nossa cara. Como não notamos?"

A proteção dos alunos é e sempre foi uma prioridade fundamental para a escola. É fato que abusadores estabelecem relações de confiança e fidelidade com abusados. Mas as relações de confiança constituídas à época jamais apontaram sinais de haver qualquer tipo de abuso. Pode ter certeza de que todos na escola gostariam de ter feito algo antes.

Todos que trabalham aqui cuidam das crianças e adolescentes por amor e vocação. Quando uma criança se machuca dói nos professores. Quando algo desse tipo acontece não é possível descrever o nosso sentimento. Acreditamos em um profissional que era adorado pela imensa maioria dos alunos, que se relacionava bem com a maioria dos professores. Seria certo nos responsabilizar por falta de ação por algo que ninguém sabia? Claro que não. Há um único culpado nessa história e ele está preso.