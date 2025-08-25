Perto do julgamento, pesquisa mostra derretimento político de Bolsonaro

Pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira mostra que 55% dos eleitores consideram justa uma eventual prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo crime de tentativa de golpe de Estado, entre outros. Para 55%, a atual prisão domiciliar de Jair é acertada. E 52% acreditam que ele participou da frustrada tentativa de golpe de Estado pela qual será julgado a partir de 2 de setembro —ele nega a acusação.

O colunista Josias de Souza lê na pesquisa que a reputação de Bolsonaro sofre um "derretimento progressivo", na proporção direta do aquecimento da conjuntura que conduz à sua condenação.

Raquel Landim concorda que Bolsonaro está condenado politicamente: o Supremo vai tomar uma decisão jurídica, diz ela, mas a parcela da população que decide já o largou e começa a olhar para outras lideranças de direita.