PGR recebe hoje inquérito da PF que indiciou Jair Bolsonaro e Eduardo

O inquérito que indiciou Jair e Eduardo Bolsonaro por tentativa de obstruir a ação penal da trama golpista será enviado hoje pela PF à Procuradoria-Geral da República. A PGR deve começar a analisar a denúncia a partir desta semana. Segundo a PF, o deputado Eduardo Bolsonaro age nos Estados Unidos para atingir diretamente instituições democráticas brasileiras, notadamente o STF e o Congresso, para beneficiar o pai, que é réu por tentativa de golpe de Estado, dentre outros crimes. Durante a investigação, a PF encontrou também um pedido de asilo político ao governo da Argentina no celular de Jair Bolsonaro. No documento, salvo em 10 de fevereiro de 2024, o ex-presidente diz que é "perseguido" em seu país. A defesa do Bolsonaro alegou ao STF que o relatório da PF é "lawfare" (perseguição) e que a minuta de pedido de asilo é anterior à investigação. Saiba mais.

Dino manda PF investigar R$ 695 milhões em 'emendas Pix' suspeitas. O ministro do STF Flávio Dino quer que a Polícia Federal investigue emendas do período entre 2020 e 2024 que foram repassadas a prefeituras que não prestaram contas sobre a aplicação do dinheiro. Dino é relator de processo sobre a falta de transparência das "emendas Pix", um tipo de emenda parlamentar que era paga sem que os municípios precisassem dizer como usariam o dinheiro. O Tribunal de Contas da União informou Dino de que ainda há 964 casos de repasses sem transparência segundo dados disponíveis até 30 de julho, totalizando R$ 695 milhões. Em fevereiro, eram 8.263 casos. O ministro pediu que o TCU informe quais são essas emendas, divididas por estado, para que a Polícia Federal possa iniciar investigação. O prazo para a corte fornecer as informações é de 10 dias úteis. Leia mais.

Governo divulga lista de alimentos tarifados pelos EUA que serão comprados sem licitação. Uma portaria publicada na última sexta-feira pelo governo federal definiu os alimentos que União, estados e municípios poderão comprar, sem licitação, de empresas do agronegócio que foram afetadas pelo tarifaço imposto pelos Estados Unidos. Neste primeiro momento, açaí, água de coco, castanha de caju, castanha-do-pará, mel, manga, pescados (corvina, pargo, tilápia e outros peixes frescos, refrigerados ou congelados), e uva poderão ser comprados para abastecer escolas públicas e formar estoque. Os ministérios do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura poderão reavaliar os produtos e aumentar a lista. Para venderem aos governos, as empresas terão que provar que foram vítimas do tarifaço preenchendo um formulário de Declaração de Perda na Exportação. Se forem autorizadas, poderão participar da medida prevista no Programa Brasil Soberano.