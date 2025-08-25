'Não dá para Eduardo ganhar R$ 46 mil pra atacar o país', diz Raquel Landim

Ela lembra que o Banco do Brasil tem metade das ações da União e metade pulverizada na bolsa, sendo patrimônio nacional.

É assustador, porque não é uma questão de direita, esquerda. No Banco do Brasil, 50% das ações são da União, ou seja, nossas, né? De todos os brasileiros. Meu, seu, de quem está nos assistindo, de qualquer brasileiro. A outra metade do capital está distribuído na Bolsa. Ou seja, está totalmente pulverizado. Então, quando você ataca uma instituição como o Banco do Brasil, você está atacando os brasileiros.

Raquel Landim

A analista opina ainda que a atuação do filho de Bolsonaro não prejudica apenas o governo, como apoiadores podem considerar.

Você não está atacando o governo Lula, quando você provoca uma corrida bancária contra o Banco do Brasil. É essa institucionalidade que se perdeu, você não está prejudicando a presidente do Banco do Brasil indicada pelo governo Lula, você está prejudicando todos nós, os acionistas do Banco do Brasil. E o principal acionista do Banco do Brasil é a União.

Raquel Landim

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.