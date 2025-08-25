Sakamoto: 'Se Bolsonaro for ao STF, dificulta prisão domiciliar'

Se o ex-presidente Jair Bolsonaro for acompanhar seu julgamento no Supremo Tribunal Federal, vai passar a imagem de que está muito bem de saúde. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

'Defesa de Bolsonaro tenta mitigar danos e garantir prisão domiciliar', diz Sakamoto

Sakamoto avalia que a defesa de Bolsonaro aposta na redução de danos, já considerando a condenação do ex-presidente como praticamente certa. Os advogados trabalham para questionar o julgamento e garantir condições menos severas de cumprimento de pena, como prisão domiciliar, caso a saúde dele seja considerada frágil.

Os defensores de Bolsonaro estão tentando trabalhar com a mitigação de danos. A chance de ele ser condenado é a mesma de o sol nascer. Vai acontecer, mais cedo ou mais tarde, mas vai acontecer. A chance é mínima de ser absolvido diante da profusão de provas disponíveis.

Sabendo disso, os defensores do ex-presidente estão buscando deixar algumas coisas engatilhadas, tentando no futuro um questionamento do julgamento, mas também reduzir a pena e tentar garantir que ele cumpra essa pena fora de um presídio ou fora de uma sala de Estado maior, como aquela que foi organizada já na Polícia Federal em Brasília.