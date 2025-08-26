Deputado do PT: 'CPMI do INSS reflete desespero político de bolsonaristas'

Eu não tenho dúvida de que isso reflete uma preocupação e um desespero político deles, que governaram o país, fizeram um desastre, deixaram essas entidades roubarem, entrarem, e estão preocupados com o desfecho final disso.

Não podemos transformar isso numa simples disputa política. Disse hoje textualmente, durante a CPMI, que não dá para aprovar um plano de trabalho dizendo que serão convocados os ministros da Previdência e não chamar o Paulo Guedes [ministro da Economia na gestão Bolsonaro]. Temos que chamar todos os presidentes e tesoureiros das entidades.

Se houve outros dirigentes com responsabilidade, o curso da investigação vai dizer. Aí nós vamos atrás deles. Agora, se selecionarmos uma figura A ou B, não estou investigando o fato, mas investigando ou perseguindo pessoas. É perigoso. Entra em uma disputa política e isso só atrapalha para o resultado final. Alencar Santana, deputado federal (PT-SP)

'Lula agiu corretamente ao ressarcir aposentados', diz Alencar Santana

Santana destacou que o governo Lula atuou de forma rápida ao suspender descontos indevidos e ressarcir aposentados lesados por entidades laranja cadastradas no governo anterior.