'CPMI do INSS não será palco ideológico', diz vice-presidente da comissão

A CPMI do INSS não servirá de palco para disputas ideológicas, afirmou Duarte Júnior (PSB-MA), deputado federal e vice-presidente da comissão, em entrevista ao UOL News- 2ª edição hoje. O parlamentar disse que o foco é garantir investigações técnicas e punir a organização criminosa que fraudou benefícios sociais.

Eu sinceramente não acredito que essa CPMI vai acabar em pizza. Nosso objetivo é o de chamar a atenção para aquilo que importa. Às vezes, vejo alguns debates ideológicos que infelizmente são naturais no parlamento ,mas ali na CPMI precisamos dar atenção para aquilo que de fato é importante.