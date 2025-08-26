'Deflação em prévia é boa notícia, mas pode ser pontual', diz analista

O economista Fabrício Voigt, da Aware Investments, afirmou que o IPCA-15 de agosto, que registrou queda, reflete o cenário de tarifas impostas por Trump e oscilações nos preços dos alimentos. Segundo ele, a notícia da deflação é boa, mas pode ser pontual.

O comentário de Voigt no programa Mercado Aberto, do Canal UOL, veio momentos antes do anúncio oficial da prévia da inflação, que ficou negativa em 0,14% no mês de agosto, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Puxado pela queda das contas de luz devido à distribuição do "Bônus de Itaipu", o resultado corresponde à primeira deflação registrada pelo IPCA-15 (Índice de Preços ao Consumidor Amplo - 15) em quase dois anos.