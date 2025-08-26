'Jovens estão buscando renda fixa de olho na aposentadoria', diz economista

O avanço do interesse por renda fixa e o registro de 100 milhões de investidores no Brasil mostram uma mudança no perfil do investidor brasileiro, afirmou Fabrício Voigt, economista da Aware Investments, no Mercado Aberto, do Canal UOL.

Segundo Voigt, fatores como educação financeira, mais acesso à informação e transformações no sistema previdenciário impulsionam a busca por alternativas à poupança, principalmente entre jovens, diante de juros altos e maior preocupação com o futuro financeiro