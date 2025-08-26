Lula reúne ministros pela 1ª vez após tarifaço e revés em CPI do INSS

Governo teme que sanções dos EUA atrapalhe vistos para cúpula da ONU. O colunista do UOL Jamil Chade relata que funcionários diplomáticos brasileiros estão prevendo que o Brasil terá problemas com o governo Trump para conseguir vistos para a delegação que deve participar da reunião anual da ONU, a partir do dia 25 de setembro. O presidente do Brasil é, tradicionalmente, quem abre a sessão, que neste ano será ainda mais especial por comemorar os 80 anos das Nações Unidas. Ministros e parte da delegação brasileira estão tendo que solicitar visto ao governo americano e, com o julgamento de Jair Bolsonaro no STF previsto para começar no dia 2 de setembro, o governo prevê novas sanções por parte da administração de Donald Trump. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, por exemplo, será um dos membros da delegação que Lula quer levar, e ele é um dos alvos das sanções americanas por seu papel no programa Mais Médicos, criticado pelos EUA. Segundo Chade, o Brasil está apostando no fato de que, pelo acordo entre a ONU e o governo dos EUA, de 1947, as autoridades americanas não podem negar um visto a uma delegação estrangeira que esteja viajando para reuniões nas Nações Unidas. Leia mais na coluna.

Governo libera crédito para modernização de setor industrial. O governo federal anunciou ontem um crédito de R$ 12 bilhões para a compra de novas máquinas para o setor industrial. Do total, R$ 10 bilhões são do BNDES e R$ 2 bilhões da Financiadora de Estudos e Projetos. De acordo com o vice-presidente e ministro da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, a alternativa é considerada mais em conta e deve fomentar o desenvolvimento industrial e aumentar competitividade, os juros para o crédito serão de 7,5% a 8%, além do spread. O pacote também prioriza a concessão de crédito incentivado a empresas que perderam mais de 5% do faturamento com interrupção de exportações.

Trump ameaça China com novas tarifas se não exportar ímãs de terras raras. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou ontem a China com a imposição de tarifas de cerca de 200% sobre seus produtos que entrarem nos EUA caso Pequim não acelere suas exportações de ímãs de terras raras. A China é a principal produtora mundial de terras raras, utilizadas para fabricar ímãs essenciais para as indústrias automotiva, eletrônica e de defesa. No início de abril, o país impôs licenças de exportação para esses materiais estratégicos e a decisão foi interpretada pelos EUA como medida de retaliação diante das tarifas de Trump. "Eles têm que nos dar ímãs", afirmou Trump. "Se não nos derem, então teremos que cobrar uma tarifa de 200% ou algo assim. Mas não acho que vamos ter problemas com isso", disse Trump durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca.

Neymar fica de fora da seleção convocada pelo técnico Ancelotti. Com volta de Lucas Paquetá e sem Neymar, o técnico Carlo Ancelotti convocou ontem a seleção brasileira de futebol para as duas rodadas finais das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil é o terceiro colocado e já está classificado para o Mundial do ano que vem, mas ainda enfrenta o Chile, no dia 4 de setembro no Marcanã, e a Bolívia, no dia 9, em El Alto. Ancelotti disse que a ausência de Neymar se deve aos problemas físicos que ele vem enfrentando. "Não precisamos testar o Neymar. Todo mundo conhece o Neymar", disse. Veja todos os convocados.