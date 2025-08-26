Mortes em Gaza: 'Nunca se matou tantos jornalistas em tão pouco tempo'

O que a Repórteres Sem Fronteiras vem apontando desde o início do conflito, aliás, é que esses números não são aleatórios, não são casos isolados, eles em alguma medida fazem parte de uma estratégia mais ampla de apagão midiático. É assim que a RSF vem nomeando essa situação, não só pelos ataques diretos contra jornalistas, mas também pelos ataques contra os prédios de agências internacionais, na cidade de Gaza, o fato de impedir a entrada de correspondentes internacionais para cobrir o conflito, de dificultar a saída de profissionais que estão lá, já bastante esgotados, há quase dois anos trabalhando nesse contexto. Artur Romeu, diretor da RSF

O Repórter Sem Fronteiras inclusive entrou com quatro denúncias junto ao Tribunal Penal Internacional contra Israel para que os crimes, os atentados e os casos em que a gente conseguiu levantar informações de que os jornalistas foram deliberadamente alvos por forças israelenses por crimes de guerra, justamente, finalizando aí um desrespeito absoluto e total em relação ao direito internacional humanitário que protege a atuação dos jornalistas nesse contexto.

A nossa expectativa e a pressão que a gente vem fazendo sobre essa situação é para dar uma resposta à altura, quer dizer, é muito grave um cenário em que esses fatos que vem ocorrendo, que tem essa proporção, permanecem sem uma resposta adequada.

'Criminalização' do jornalismo e governos autoritários

Artur Romeu relaciona a criminalização do jornalismo em Gaza a uma tendência mundial, impulsionada por governos autoritários e líderes como Trump e Bolsonaro.