'Plano de trabalho da CPI do INSS é tendencioso', diz deputado do PT

O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) criticou o plano de trabalho do relator Alfredo Gaspar (União-AL) na CPI do INSS, apontando tendências e questionando a imparcialidade, em entrevista ao UOL News, do Canal UOL. O início da CPI ficou marcado pela oposição ocupando cargos principais, aumentando a tensão e a desconfiança sobre o rumo das investigações.

O relator acabou de ler aquilo que seria o seu plano de trabalho e saiu uma comissão para negociar esse plano de trabalho. Ele tem algumas falhas que são relevantes. Por exemplo, ele coloca um gráfico que diz respeito a entidades que receberam mais de 50 mil filiados durante os anos agora do governo Presidente Lula. Ele faz isso com o endereço que é o governo Lula, mas esconde os dados do outro gráfico que essas entidades foram todas elas cadastradas no governo Bolsonaro. Por que é isso importante? É porque essas entidades é que foram cadastradas para continuar o golpe que a quadrilha já vinha dando. E essa quadrilha foi organizada durante esse período.

Rogério Correia, deputado federal pelo PT

Rogério Correia afirma que a CPI precisa investigar a continuidade de fraudes desde o governo Temer, intensificadas no governo Bolsonaro e que persistiram no início do governo Lula. Ele defendeu que todos os envolvidos, independentemente da gestão, sejam chamados a prestar esclarecimentos.