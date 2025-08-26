'Fico espantado que a PF já não vigiasse a casa de Jair', diz Maierovitch

Então, a medida pedida pelo [PGR Paulo] Gonet, no sentido de se colocar a polícia mais vigilante é correta. Mas, como bem lembrou o Josias [de Souza, colunista do UOL], o processo cautelar é todo baseado numa necessidade. Então, foi assim que nós avaliamos a necessidade da prisão, da mudança, da cautelar, para ser mais gravosa com a prisão preventiva.

Maierovitch

O Gonet também achou necessária essa medida [prisão cautelar], e que é uma medida acautelatória. Portanto, o Gonet não vai se manifestar favoravelmente a uma medida cautelar mais forte, ou seja, uma prisão preventiva. E tem mais. O Alexandre de Moraes, evidentemente, vai acompanhar o Gonet, porque foi o Gonet que pediu medidas cautelares, que provocou.

Maierovitch

E agora, pela sua postura, embora vá dar um parecer até a próxima quarta-feira, pela sua postura indicada nessa manifestação de agora, Ele não vai pedir para que a cautelar seja mais gravosa.

Maierovitch

