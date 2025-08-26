Josias: 'É Interessante uma mulher, uma senhora negra, confrontar Trump'

Ela está dizendo, eu não vou sair, não vou renunciar. Então, insinua que vai levar essa permanência no cargo às últimas consequências. [...] de repente surgiu uma mulher, uma senhora negra que está dizendo, eu não aceito e vou resistir. É curioso, é muito interessante até pela natureza autocrática da presidência do Trump.

Josias

Para Josias, a postura de Trump intensifica a instabilidade no Fed e afeta decisões de juros. "A mensagem é muito ruim, porque é uma mensagem, como tudo que parte do Trump, desestabilizadora. Ele escolheu, não é de hoje, o Presidente do Federal Reserve como seu bode expiatório, porque ele sabe que a sua política tarifária tem reflexos internos, reflexos domésticos no comportamento da inflação. A inflação já está ascendente, já era ascendente nos Estados Unidos, tornou-se ainda mais ascendente. Isso retardou a política de juros, o Jerome Powell [presidente do FED], nas suas declarações públicas, já disse que não fosse por essa política errática do ponto de vista tarifário do Trump, o Banco Central já estaria reduzindo a taxa de juros."

