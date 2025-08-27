'BC precisa inovar, mas pegar pesado com quem viola regras', diz analista

Uma regulamentação inovadora do Banco Central é essencial para o setor financeiro digital, afirma Daniel Alvarenga, advogado especialista em regulação bancária. Ele destaca a importância de inovação aliada à fiscalização rigorosa e punições exemplares para garantir segurança e integridade de todo o sistema.

O Banco Central nunca esteve comprometido com escândalos reputacionais ou de credibilidade ao longo dos últimos 40 anos.

Daniel Alvarenga, advogado