'Recomendação da PF sobre vigiar Bolsonaro deve ser ouvida', diz professor

A decisão de manter vigilância policial em frente à casa de Jair Bolsonaro, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, segue critérios técnicos e deve ser respeitada, afirmou Fernando Neisser, professor de direito da FGV (Fundação Getúlio Vargas), em entrevista ao UOL News - 2ª edição hoje. O ex-presidente está sob custódia em razão do descumprimento de medidas judiciais.

O monitoramento 24 horas foi reforçado após parecer favorável da Procuradoria-Geral da República e recomendação da Polícia Federal, que identificou riscos de fuga e falhas no sistema de tornozeleira eletrônica, especialmente na proximidade do julgamento de Bolsonaro pelo STF por suspeita de tentativa de golpe de Estado