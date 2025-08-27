'Brasil deixou de ser país do futebol, agora é o do pix', diz analista

Daniel destacou as novidades na modalidade de pagamentos.

O pix agora tem uma ferramenta nova e ela vai correr nos trilhos do Open Finance que chama pix automático. Isso é super interessante para os empreendedores.

Daniel Alvarenga

O especialista conta que isso mexe nos débitos automáticos, que poderão ser feitos independentemente de uma exigência por um banco em específico.

No pix automático, pelos trilhos do Open Finance, o empreendedor agora, como numa academia pequena, vai precisar ter conta bancária num único banco e o pix automático vai poder ser utilizado por todos os clientes desse empreendedor independentemente do banco.

Daniel Alvarenga

O Mercado Aberto vai ao ar de segunda a sexta-feira no UOL às 8h, com apresentação de Amanda Klein, antecipando os principais movimentos do mercado financeiro.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.