Fundação de Rotarianos se manifesta em carta sobre podcast do UOL

O Colégio Rio Branco lamenta profundamente a forma como foi retratado na referida produção. Embora respeite o papel do jornalismo investigativo, entendemos que determinadas interpretações e escolhas editoriais transmitiram ao público uma imagem que não corresponde integralmente à realidade dos fatos.

É necessário, antes de tudo, esclarecer que a Fundação de Rotarianos de São Paulo não mantém qualquer vínculo estatutário ou de subordinação com o Rotary Club. Trata-se de uma instituição autônoma em sua gestão administrativa e financeira.

No tocante ao caso do ex-professor Carlos Veiga Filho, reiteramos que todas as respostas encaminhadas à equipe de produção foram elaboradas com base em informações documentadas, de maneira transparente e responsável. Lamentavelmente, parte desse material não foi considerada ou foi equivocadamente interpretada. Um exemplo claro é a afirmação de que o Colégio teria declarado não ter recebido denúncias. O que foi informado, de forma expressa, é que, passados mais de vinte anos, não foram localizados registros de denúncias, apurações ou medidas tomadas à época. Esta é uma diferença substancial: jamais negamos a palavra de ex-alunos, apenas esclarecemos que não há registros.

Outro ponto que merece destaque diz respeito à saída de Veiga Filho do Colégio. O desligamento ocorreu em dezembro de 2003, no contexto de uma ampla reestruturação que resultou na demissão de quase duzentos funcionários. Não houve relação entre esse desligamento e as denúncias que surgiram muito tempo depois.

O Colégio Rio Branco valoriza a responsabilidade do UOL, conforme estabelece sua política editorial, expressa em seu texto "Missão e Compromisso". É nesse espírito que destacamos a necessidade de observar a diferença de abordagem adotada em relação ao Colégio Rio Branco e à escola de Serra Negra, onde os fatos investigados resultaram na condenação de Carlos Veiga Filho a mais de 40 anos de prisão. Ressalta-se que Veiga Filho trabalhou por "tanto tempo" no Colégio Rio Branco (17 anos) quanto na escola de Serra Negra (cerca de 16 anos). No entanto, enquanto em Serra Negra o tratamento foi mais compreensivo, no caso do Colégio Rio Branco optou-se por interpretações que não refletem integralmente as informações prestadas pela instituição. Reiteramos, portanto, a importância de que todas as versões sejam apresentadas de maneira compatível, assegurando ao público uma visão completa e justa dos fatos.

Cabe ainda observar que o podcast dedicou espaço a aspectos que em nada se relacionam aos fatos investigados, como o valor das mensalidades do Colégio Rio Branco ou a descrição do bairro e da avenida onde está localizado. Tais referências, além de desnecessárias, não tiveram paralelo algum em relação à escola de Serra Negra, onde Veiga Filho também lecionou por muitos anos, mas sem que fossem feitas menções semelhantes.