Sakamoto: 'Escândalo de corrupção iguala Milei à velha política'

Ele estava surfando em cima do fato com Cristina Kirchner presa e outros nomes inviabilizados. Essa denúncia de agora coloca que a casta de Milei e a velha política são farinha do mesmo saco, o que pode ser péssimo para ele nas eleições municipais.

Se são farinha do mesmo saco, então tanto faz votar em um ou outro? Mais ou menos. O eleitorado sente-se enganado diante disso e pode acabar procurando outras pessoas. Muitos votando em Milei dizendo que 'ele quer fazer as coisas diferente'. Só que, diante dessa informação e caso ela seja comprovada, ele não estará fazendo nada diferente. A família dele estaria tirando apenas o seu, enquanto está contando uma grande mentira para todo mundo. E aí pega mal. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Segundo Sakamoto, Milei enfrenta dificuldades diante das denúncias envolvendo a irmã.

Milei está em uma sinuca de bico. É uma denúncia grave que reside sobre a principal apoiadora, servidora e membro do governo, que é a irmã dele. Sem a Karina, ele terá graves problemas. Mesmo se cair, ela terá que continuar nos bastidores apoiando Milei, porque ela é o principal nome de suporte do rimão. Não só de gestão, mas também pessoal e psicológico. Ela funciona como protetora do Milei.

O interessante dessa declaração do Milei, nesse furdúncio que a Karina falou antes desse evento, é que será levado à justiça e provar que é mentira. Então, de certa forma, o presidente coloca que os áudios são verdadeiros, mas a pessoa que gravou o áudio, e era próxima a ele, mentiu. Isso complica a situação dele. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

