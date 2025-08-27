Carla Araújo: 'Lula baterá martelo sobre trocas ministeriais até dezembro'

Perguntamos ao ministro Fernando Haddad se ele chancelaria o nome do Dario [Durigan], que é o secretário executivo dele, e se já havia apontado alguma coisa para Lula. O ministro escolheu um pouco de cautela. Fez elogios a sua equipe, disse confiar muito em todo mundo que trabalha com ele e que todos têm essa capacidade de assumir o posto.

Lembremos que o ministério da Fazenda é um dos mais importantes e ele é fundamental na eleição. Não tem como entregá-lo para qualquer partido ou para uma pessoa que não tem a estrita confiança do presidente. Carla Araújo, colunista do UOL

