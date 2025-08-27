Sakamoto: 'Câmara passa péssima imagem ao não cassar Eduardo Bolsonaro'

Quando diz que está lutando pela pátria, é pelos EUA, que saem ganhando ao usar o pai dele como justificativa para subir tarifas contra o Brasil. Ele não luta pela sociedade, mas pelo seu grupo político. Eduardo pensa nele e só nele em todo esse processo.

A Câmara dos Deputados já deveria tê-lo cassado há muito tempo, mas não fará isso porque não quer criar indisposição. Vivemos um período extremamente complicado, em que cumprir as regras vira radicalismo. A Câmara tem que cumprir as regras. Se ele não está trabalhando e, pior do que isso, age contra os interesses do país, isso está claro.

Ele está conspirando contra os interesses do Brasil e a Câmara o protege. No máximo, talvez seja cassado por falta. Isso passa uma péssima imagem: a de que a regra no Brasil vale para preto pobre. Falo preto pobre porque, infelizmente, pelo número de presos no Brasil, a justiça é racista. No final das contas, uma pessoa branca e rica consegue sair e obter uma outra forma de punição. O preto pobre, não. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

