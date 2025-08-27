Julgamento próximo, Tarcísio candidato e a escolha de Sofia dos Bolsonaros

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) dá como certa sua condenação por tentativa de golpe de Estado, segundo fontes próximas. Aliados, contudo, esperam um alívio da pena por questões de saúde.

Aparentemente, as sanções e tarifas despejadas pelo governo dos EUA sobre autoridades e empresas brasileiras não vão mudar a história do julgamento, marcado para começar em 2 e terminar até 12 de setembro.

Enquanto isso, o centrão abraça a possível candidatura de Tarcísio de Freitas (PL), o seu novo "anti-Lula", e prepara a lápide política de Jair, relata Josias de Souza.