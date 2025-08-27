Síndrome do imperador: psicólogo explica como superproteção afeta os filhos

"O cérebro se desenvolve igual a um músculo. Uso e desuso, Lei de Lamarck. Para eu ter músculo, eu tenho que forçar. Para eu ter capacidade de pensar, ou esperar, ou me frustrar, eu tenho que ser exposto a experiências que me ensinem isso", continua o psicólogo.

Fraiman destaca que a ausência de limites favorece o surgimento do "imperadorzinho". "É aquela criança que tá jogando bola no hall do prédio, aí vem o zelador e fala 'Pedrinho, aqui não pode'. [E a mãe diz] 'Você não fala assim com meu filho!'"

O psicólogo também aponta a vaidade dos pais como fator agravante. "É uma baita vaidade. 'Eu quero postar meu filho feliz, eu quero ser o herói do meu filho'. Então, é uma baita vaidade narcísica de pais e mães que não estão entendendo que a gente está diante de um mundo mais complexo, mais competitivo, mais exigente, mais caro, mais escasso, mais desafiador, mais exigente", completa.

Democracia plena não funciona para educar filhos, diz psicólogo Leo Fraiman

O protagonismo dos pais na educação dos filhos é fundamental, defende o psicólogo, ao abordar o desafio de impor limites em meio ao excesso de informação e tecnologia.