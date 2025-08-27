Cotrim: 'Milei culpa oposição após ser atacado em caravana'

O governo de Javier Milei atribuiu os atos de violência que o presidente sofreu durante uma carreata à oposição kirchnerista, mas a origem dos ataques ainda é incerta e o episódio acirra a polarização na reta final para as eleições legislativas, avaliou a colunista Amanda Cotrim no UOL News - 2ª edição hoje.

A carreata de Milei em Lomas de Zamora foi interrompida por ataques com pedras e garrafas, obrigando a retirada do mandatário e de sua irmã Karina em meio a um clima de tensão política e eleitoral.