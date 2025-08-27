'Como Eduardo, Zambelli produz prova contra ela mesma', diz Maierovitch

O jurista Wálter Maierovitch afirmou que Carla Zambelli agravou sua situação ao produzir prova contra si durante audiência na Itália. Zambelli segue presa em Roma, aguardando decisão sobre pedido para responder ao processo de extradição em liberdade.

Maierovitch comparou o comportamento de Zambelli ao de Eduardo Bolsonaro, destacando a tendência de ambos em se prejudicarem judicialmente.