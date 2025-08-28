'Tráfico de drogas virou ramo secundário do PCC', diz Josias

Estamos falando de uma investigação de dois anos, anunciada como a mais ampla já realizada no país contra o crime organizado e essa investigação levou às ruas 1.400 agentes. Mostra que no combate à criminalidade graúda, uma ação bem planejada vale mais do que a empolgação de uma dezena de planos governamentais pirotécnicos. Josias de Souza, colunista do UOL

'PCC atua como multinacional do crime', diz Josias de Souza

O colunista destaca que o PCC diversificou seus negócios para setores como combustíveis, imóveis e fintechs, tornando o tráfico de drogas apenas uma parte do conglomerado criminoso.

Essa multinacional brasileira do crime opera como sociedade anônima nos ramos do combustível, imobiliário, financeiro. O PCC controla postos de abastecimento, transaciona imóveis, aplica em fundos de investimento de fintechs próprias. Quer dizer, o tráfico de drogas vai virando um ramo secundário do empreendimento. Josias de Souza, colunista do UOL

