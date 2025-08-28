Assine UOL
OpiniãoOlhar Apurado

'Coletinho': ações contra PCC revelam o 'andar de cima' do crime organizado

Roger Modkovski
Do UOL
Dinheiro vivo apreendido em operação da PF que mira ação do PCC no setor de combustíveis
Dinheiro vivo apreendido em operação da PF que mira ação do PCC no setor de combustíveis Imagem: Divulgação/PF

Três operações contra o PCC (Primeiro Comando da Capital), desencadeadas por PF, MP-SP e Receita Federal, mostraram as conexões da facção com empresas suspeitas de lavar dinheiro do crime organizado. A PF bloqueou R$ 1,2 bilhão de 41 pessoas e 251 empresas.

A Receita relatou que o PCC usou mais de mil postos de combustíveis para movimentar R$ 52 bilhões entre 2020 e 2024. A facção se valia de fintechs, que operavam como bancos, e de pelo menos 40 fundos de investimentos para ocultar patrimônio.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou o fato de as operações terem alcançado o que chamou de "andar de cima" do crime organizado.

E o Painel da Folha de S.Paulo apurou que as operações viraram um cabo de guerra entre o governo federal de Lula (PT) e o governo paulista de Tarcísio de Freitas (Republicanos), prováveis rivais na campanha presidencial de 2026, sobre a paternidade da operação.

Para o colunista Josias de Souza, essa briga apequena o grande feito do dia. Noves fora isso, ele enaltece a ação conjunta entre autoridades rivais e disse que, se houver "colaboração republicana", talvez os governantes passem a ter aparatos tão organizados quanto os do crime.

Já o jurista Wálter Maierovitch alerta que o Brasil está pelo menos 20 anos atrasado no combate ao crime organizado. Maierovitch cita como bom exemplo a ação das autoridades italianas contra a máfia.

E Leonardo Sakamoto ironiza o fato de muitos endereços suspeitos de lavagem de dinheiro estarem na Faria Lima, quartel-general do mercado financeiro em São Paulo. Depois da megaoperação, questiona-se Sakamoto, o crime vai passar a usar os coletinhos característicos dos farialimers?

Painel: Operação contra PCC vira cabo de guerra entre gestões Lula e Tarcísio

Josias de Souza: Tarcísio e ministros de Lula apequenam o cerco ao PCC

Continua após a publicidade

Josias de Souza: Cerco ao PCC revela o poder da ação sobre a empulhação estatal

Wálter Maierovitch: 'Estamos atrasados no combate ao PCC; Itália o fez há 20 anos'

Leonardo Sakamoto: Após megaoperação revelar PCC na Faria Lima, o crime vai usar coletinho?

Raquel Landim: Operação tem fôlego para pegar sonegador ainda maior na área de combustível

Outros olhares

Leonardo Sakamoto
The Economist enterra imagem de Bolsonaro ao retratá-lo como golpista caricato Leia mais

Continua após a publicidade

Marco Antonio Sabino
Nasce uma estrela no PT: quem é a vereadora que está virando unanimidade Leia mais

Roberto Sadovski
Austin Butler enfim se revela um astro no deliciosamente perverso 'Ladrões' Leia mais

Renan Martins Frade
Globo perde terreno e agora corre para reconquistar público jovem Leia mais

Christian Dunker
Voz contra chantagem: o que faz alguém se levantar quando todos se calam? Leia mais

Rafael Tonon
'Peixe' ou 'robalo chileno'? As palavras do menu mudam o que você come Leia mais

Opinião

Texto em que o autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, a partir da interpretação de fatos e dados.

Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.