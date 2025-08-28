'Coletinho': ações contra PCC revelam o 'andar de cima' do crime organizado

E o Painel da Folha de S.Paulo apurou que as operações viraram um cabo de guerra entre o governo federal de Lula (PT) e o governo paulista de Tarcísio de Freitas (Republicanos), prováveis rivais na campanha presidencial de 2026, sobre a paternidade da operação.

Para o colunista Josias de Souza, essa briga apequena o grande feito do dia. Noves fora isso, ele enaltece a ação conjunta entre autoridades rivais e disse que, se houver "colaboração republicana", talvez os governantes passem a ter aparatos tão organizados quanto os do crime.

Já o jurista Wálter Maierovitch alerta que o Brasil está pelo menos 20 anos atrasado no combate ao crime organizado. Maierovitch cita como bom exemplo a ação das autoridades italianas contra a máfia.

E Leonardo Sakamoto ironiza o fato de muitos endereços suspeitos de lavagem de dinheiro estarem na Faria Lima, quartel-general do mercado financeiro em São Paulo. Depois da megaoperação, questiona-se Sakamoto, o crime vai passar a usar os coletinhos característicos dos farialimers?

Painel: Operação contra PCC vira cabo de guerra entre gestões Lula e Tarcísio

Josias de Souza: Tarcísio e ministros de Lula apequenam o cerco ao PCC