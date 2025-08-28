Amanda Klein: Banco Central de Lula ganha credibilidade; de Trump, perde

Definitivamente, não é esse o caso. [Trump] Revelou-se um dirigente caótico que planta incertezas. Amanda Klein

A política monetária consistente no Brasil colabora para controlar as expectativas do mercado. Segundo Amanda Klein, a projeção de inflação no boletim Focus caiu por mais de dez semanas, ficando abaixo de 5%. "A política monetária consistente no Brasil, subindo os juros ao maior patamar em duas décadas e insistindo na comunicação de que permanecerá assim por um tempo prolongado, está finalmente vencendo a primeira batalha. Há mais de dez semanas, a projeção de inflação no boletim Focus vem caindo. Furou a barreira dos 5% e fechou a 4,86% na rodada divulgada na segunda-feira."

Nos Estados Unidos, Amanda Klein destacou a tentativa de Donald Trump de minar a independência do Fed, enfrentando resistência de membros do próprio Banco Central. "Já nos Estados Unidos, Donald Trump segue na sua cruzada para minar a independência histórica do Banco Central Americano e controlar os próximos passos da política monetária do Fed. Quer baixar juros na marra, mas aparentemente encontrou adversários à altura. Primeiro, o presidente da instituição, Jerome Powell, que não cedeu à pressão do homem mais poderoso do mundo. E agora, Lisa Cook, integrante do FED, demitida por Trump, que decidiu permanecer no cargo e brigar na justiça.

Agora ele está tentando uma outra estratégia, essa de demitir um dos membros do Conselho de Governadores para tentar chegar a uma maioria.

