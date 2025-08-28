Democracia plena não funciona para educar filhos, diz psicólogo Leo Fraiman

Fraiman ressalta que o amor dos pais deve se sobrepor à necessidade de aprovação dos filhos. "O pai aguenta ser odiado pelo filho porque ele é movido por um tal amor que ele não está 'migalhando' afeto, desesperado por ser amado pelo filho."

O psicólogo reforça a importância de impor limites no uso da tecnologia. "É sobre isso. 'Eu quero ficar com o celular à noite'. 'Não vai. Nesta casa, quem manda sou eu. Nesta casa eu sou teu pai, eu estou te protegendo, é meu papel. Ponto. Você pode desligar agora ou daqui a dois minutos.' [...] É fácil terceirizar. O difícil é bancar."

Síndrome do imperador: psicólogo explica como superproteção afeta os filhos

A superproteção dos filhos e o narcisismo parental têm criado jovens despreparados para enfrentar frustrações e desafios, afirmou o psicólogo e educador.

Segundo Fraiman, crianças sem orientação adequada enfrentam dificuldades para lidar com regras e limites, o que impacta negativamente seu amadurecimento emocional.