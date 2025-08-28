Maierovitch: 'Estamos atrasados no combate ao PCC, Itália o fez há 20 anos'

A Itália fez isso há mais de 20 anos, e o Brasil demorou e demora. Veja o quanto nós estamos atrasados. Wálter Maierovitch

O colunista do UOL Leonardo Sakamoto salientou que a população já sente na pele as ações do PCC.

Essa ideia de que o PCC controla tal posto de gasolina, controla aviação de ônibus, controla isso, controla aquilo, aquilo já é percebido e entendido pela população... Basta ir na periferia, o pessoal fala, 'tal companhia é do PCC, tal lugar é do PCC, tal posto é do PCC'. Tudo isso é uma coisa que já circula.

Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Antes tarde do que nunca, essa operação vai à rua revelando um PCC-SA, uma PCC Sociedade Anônima, um conglomerado que a gente sabe que o PCC é uma máfia, a gente sabe. Leonardo Sakamoto

Agora, o quão tamanho, quanto essa máfia está imbricada dentro da sociedade brasileira, conectada com o nosso dia a dia, nos enganando, nos tirando dinheiro do dia a dia é uma coisa que a gente vai descobrindo aos poucos. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

