'Caminhamos a passos largos pra virar narcoestado', afirma professor da FGV

O crime organizado já se infiltra nos três poderes e em setores estratégicos da economia, alerta Rafael Alcadipani, professor da FGV e especialista em segurança pública, no UOL News, do Canal UOL.

Ele aponta a presença do PCC em prefeituras, câmaras municipais e no legislativo, além de influência no judiciário e setor empresarial, ampliando o risco do Brasil se tornar um narcoestado.